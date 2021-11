PORTICO DI CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore ai funerali del noto maestro del legno, Arcangelo Russo 56 anni. Stamani presso la Chiesa di San Pietro Apostolo si sono celebrati i funerali del conosciuto e stimato falegname, che dopo aver lottato contro il male, ha purtroppo perso la sua battaglia, venendo a mancare all’affetto della compagna Luisa, dei fratelli Antonio e Bruno, le sorelle Enza e Maria. Appena appresa la notizia ieri in tanti hanno espresso il proprio cordoglio ai suoi cari, e oggi in tanti presenti per l’ultimo saluto a quest’uomo, a questo artista del legno che lascia un vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. L’addio di Antonio Russo “Arcangelo amava la vita. Poi la malattia ha deciso che il tempo per lui dovesse fermarsi. L’anima di Arcangelo non invecchierà più, resterà un ragazzo. In una foto, Arcangelo domani sorriderà, come ha sempre fatto.Per sempre…”