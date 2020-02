AVERSA – Gratta e Vinci fortunato ad Aversa. Un giocatore ha incassato 10mila euro, giocando con un tagliando da 5 euro della serie “Il Miliardario”. il biglietto è stato acquistato – come riporta Agimeg – presso la tabaccheria “Vizi&Servizi” in via Arturo Garofalo, 85.