SAN NICOLA LA STRADA – Un lutto colpisce la comunità di San Nicola La Strada. Si è spento il 53enne Domenico Biscardi, per tutti Mimmo, ricercatore scientifico. All’arrivo dei soccorsi presso la sua abitazione, da qualche tempo si era trasferito a Napoli, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sembrerebbe avvenuto per arresto cardiaco.