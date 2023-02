“Gravi carenze igieniche”, ma non chiude la macelleria. SEQUESTRATO NEGOZIO E DENUNCIATO

ROCCAMONFINA – A causa di gravi carenze igienico sanitarie, l’Asl di Caserta aveva ordinato la chiusura di una macelleria del centro di Roccamonfina.

Il personale del dipartimento di prevenzione, servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale aveva riscontrato, come detto, gravi carenze igienico sanitarie.

Nonostante l’ordinanza di chiusura, il titolare non aveva mai abbassato le serrande e ieri sera, sabato 18 febbraio, sono giunti gli ispettori dell’Asl di Caserta che hanno colto il titolare della macelleria in piena attività. E’ scattato il sequestro penale della macelleria e il titolare è stato denunciato presso la Procura della Repubblica per il reato previsto.