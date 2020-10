GRAZZANISE. Omicidio stradale. Assolto 33enne perché il fatto non sussiste

GRAZZANISE – E’ stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste S.F., l’uomo di 33 anni di Formia accusato di omicidio stradale e dunque di aver provocato, a bordo della sua Opel Astra, la morte di Antimo Bovenzi. La tragedia si verificò il 17 settembre 2018 in località Borgo Appio, nel comune di Grazzanise quando il 33enne di Formia, alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (ectasy, metanfetamina, marijuana, anfetamine e cocaina), urtò la Fiat Panda a bordo delle quale c’era Bovenzi. Per la vittima non ci fu scampo: morì per le gravi lesioni riportate in occasione dell’impatto provocato dall’Opel Astra su cui si trovava il 33enne.

L’uomo, di ritorno da una festa organizzata da un gruppo di amici in un comune del napoletano, è comparso davanti il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per lo svolgimento del rito abbreviato. E dopo che il sostituto procuratore aveva chiesto per il 33enne la condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione, il Gup, al termine di una camera di consiglio durata oltre tre ore, ha prosciolto l’uomo dalle accuse di omicidio stradale e guida sotto l’effetto di droghe, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive avanzate dal legale dell’imputato.