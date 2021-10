GUARDA IL VIDEO. Appartamento avvolto dalle fiamme, donna intrappolata sul balcone. Salvata dai vigili del fuoco

CASERTA – Questa notte verso le ore 00:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, congiuntamente ad un’autoscala e ad un’autobotte, è intervenuta per un incendio appartamento in via Mulini Militari nel Comune di Caserta. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto riscontrare che al terzo ed ultimo piano di un palazzo vi era l’appartamento totalmente avvolto dalle fiamme e che l’unica occupante, una donna di nazionalità straniera, era rimasta confinata su uno dei balconi dell’appartamento nel tentativo di fuggire dalle fiamme. Immediatamente i Vigili del Fuoco intervenivano prima salvando la donna intrappolata dalle fiamme e successivamente spegnendo l’incendio che aveva divorato ormai tutto l’appartamento. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco si è evitato che l’incendio si propagasse anche agli altri appartamenti limitrofi. Una volta spento l’incendio l’appartamento veniva messo in sicurezza per le successive verifiche del caso.