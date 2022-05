TRENTOLA DUCENTA – Sembra non volersi fermare il fenomeno dei furti di pezzi delle vetture ferme in sosta per strada nell’aria dell’agro Aversano.

L’ultimo caso ci arriva da Trentola Ducenta, dove alcune persone hanno segnalato il furto mi fai sentire luce di stop dalle proprie auto da parte di alcuni malviventi, dopo aver distrutto i vetri dell’auto.

Qui sotto pubblichiamo il video postato su Facebook dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Saverio Borrelli.