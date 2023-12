GUARDA IL VIDEO. CASERTA. I vigili del fuoco festeggiano la loro santa patrona. Corona in onore dei caduti

CASERTA – Questa mattina, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sito in via Falcone, si è celebrata la tradizionale festa in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia si è svolta spiegando un enorme tricolore sulla facciata principale della caserma e deponendo una corona d’alloro in onore dei caduti con la presenza del Prefetto Dott. Castaldo G., del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Massimi Paolo e di tutte le autorità civili e militari. Inoltre, è stata celebrata, presso la cappella del Comando, la Santa Messa in onore della Patrona dei Vigili del Fuoco officiata da S.E. il Vescovo Mons. Lagnese P.

Il Comandante, Dott. Ing. Massimi Paolo, alla fine della cerimonia, ha ringraziato tutto il personale del Comando, mettendo in evidenza l’attività istituzionale, operativa e di prevenzione effettuata nel 2023 da tutto il personale.