GUARDA IL VIDEO. DRAMMA IN AUTOSTRADA. Papà muore nell’incidente, figlio ricoverato in ospedale. I DETTAGLI

CAPUA – Ha i contorni di una vera e propria tragedia familiare l’incidente avvenuto nelle prime ore oggi, venerdì 14 luglio, avvenuto lungo l’autostrada A1 al km 710, in direzione Napoli, zona non distante dall’uscita di Capua.

Come raccontato in un precedente articolo , il tutto scaturisce da un veicolo che, rimasto in panne sulla corsia di sorpasso, avrebbe attratto l’attenzione di altri guidatori, i quali avrebbero diminuito la velocità del loro andamento per prestare soccorso e per chiamare aiuto.

Chiaramente, il fatto che l’incidente “scaturisce” dal veicolo bloccato non significa voler additare una specifica responsabilità al soggetto con l’auto in avaria. Ma questo sfortunato evento meccanico ha innescato in maniera casuale, involontaria e drammatica, una serie di eventi che hanno portato a questa collisione mortale.

Tornando alla dinamica, a quanto pare, una delle cinque vetture protagoniste di questo incidente, una Volvo, avrebbe rallentato per spostarsi nella corsia di emergenza, proprio per chiamare il soccorso stradale per l’auto in panne.

A quel punto, però, sarebbe sopraggiunta una Fiat Panda che avrebbe impattato violentemente contro l’auto di marca svedese. La collisione tra la Fiat Panda e la Volvo è stata fatale l’uomo, cinquantenne di Napoli, alla guida dell’utilitaria italiana.

Assieme a lui si trovava il figlio tredicenne rimasto ferito seriamente, soccorso dalle ambulanze del 118 accorse sul posto, e accompagnato all’ospedale Santobono di Napoli. Nell’impatto coinvolte altre tre auto, tra cui una Jeep che si è completamente ribaltata dopo la collisione.

Oltre al la vittima e a suo figlio, come detto, originario di Napoli, altri persone rimaste ferite sono originarie di Caserta città.