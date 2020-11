GUARDA IL VIDEO. Lacrime per Diego: il club NAPOLI DI S.MARIA C.V. saluta il grande campione con tutti i tifosi azzurri del mondo. E quello di ORTA DI ATELLA…

Immagini suggestive e commoventi che mettono insieme le foto iconiche di una carriera irripetibile e quelle di un dolore che ha percorso il mondo ma soprattutto Napoli e l’Argentina, a partire da venerdì sera. Ancora una volta il presidente Rosario Avenia dà lustro alla sua associazione di tifosi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ancora una volta il club Napoli Santa Maria Capua Vetere azzurra ha partecipato ad un momento cruciale, quanto triste, associando il proprio apporto a quello dei club Napoli sparsi in tutto il mondo che hanno voluto salutare Diego Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi e grande bandiera del Napoli. E’ stato il presidente Rosario Avenia a ricordare Diego a nome di tutti i club Napoli del mondo, all’interno di questo video molto bello, molto suggestivo che raccoglie immagini bellissime, in parte iconiche, cioè riguardanti i momenti della carriera del pibe de oro, in parte relativi alle commemorazioni, alle veglie funebri, cioè a tutto l’afflato emotivo che ha percorso ogni luogo dei 5 continenti, ma che ha vissuto a Napoli e nell’Argentina momenti di incredibile tristezza nella riproposizione di una passione che tale è rimasta anche nel momento del dolore.

All’interno del video, precisamente al minuto 36, c’è anche un contributo di un altro club Napoli storico della provincia di Caserta, quello di Crocesanta di Orta di Atella.