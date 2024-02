GUARDA IL VIDEO. Lite in strada per una precedenza: finisce in rissa tra due automobilisti

E’ quanto accaduto ieri pomeriggio in via Fiume

CARINARO – Una banale lite per una precedenza si è trasformata in una rissa tra due automobilisti. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio in via Fiume all’altezza con l’incrocio di via Silvio Pellico a Carinaro. A riprendere l’accaduto una telecamera di videosorveglianza installata in zone. Dal video, diventato virale nei social, si vede il conducente di una Peugeot e quello di una Opel Impegnati i una disputa degenerata nel giro di qualche minuto. Il conducente della Peugeot come mostrano le immagini scende dall’abitacolo con avvicinandosi all’auto che ha di fronte. Di li a poco e’ il conducente dell Opel a lasciare il posto di guida scagliandosi contro l’altro guidatore. A separarli, con non poca difficoltà altri automobilisti che transitavano in zona.