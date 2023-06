GUARDA IL VIDEO. Rischio sicurezza a MONDRAGONE. Auto rubata in pieno giorno e a due passi dal comando della Polizia Municipale

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Non solo auto smontate e vandalizzate, ma anche auto rubate addirittura in pieno giorno, come accaduto ieri, 22 giugno 2023.

Un furto eseguito da veri professionisti avvenuto in via Adige e pensate un po’ ad appena 300 metri dalla caserma della Polizia Municipale e ripreso dalla telecamera di un’abitazione privata.

Da una Fiat Panda con a bordo due balordi scende un uomo dalla corporatura robusta che agendo in modo indisturbato, dopo aver forzato la portiera dell’auto presa di mira, sale a bordo e si dilegua assieme al suo complice.