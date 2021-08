GUARDA IL VIDEO. Velardi: 0 come sindaco, 0 come giornalista, 10 come ballerino. Da Tony Manero a Tony Pancero e il cantante della festa becca il Covid

MARCIANISE – E fu così che in età quasi veneranda Velardi trovò la sua strada: non quella del giornalista, così come hanno dimostrato gli ultimi eventi che hanno portato al suo licenziamento da “Il Mattino”, ma soprattutto la scarsa attività di cronista prima, di articolista, di inviato poi, visto e considerato che se nella sua vita ha scritto trenta articoli è già tanto; non quella della politica, rispetto alla quale è diventato un vero e proprio “implosore”, nel senso che esprime una capacità unica nel suo genere di infinocchiare un numero di persone anche di valore le quali, però, nel momento in cui guardano o sono costrette a guardare dietro a quella che è stata sempre una sedicente reputazione, scappano letteralmente a gambe levate;

Però, siccome ogni essere umano ha un suo destino, una sua attitudine, ecco che la festa, tenutasi lo scorso 22 luglio, del consigliere comunale Giovanni Pratillo, ci ha rivelato il talento naturale posseduto da Velardi: quello di ballerino provetto.

Se non ci credete, guardate questo video e poi diteci se non è pronto per un “Tu si que vales” o per una eventuale edizione di “Amici” (della terza età).

Quello che si nota nella danza di Velardi è la precisione aritmetica dei suoi movimenti tutti perfettamente a tempo, al punto che siamo propensi a insignirlo del premio “metronomo d’oro”.

Piccolo particolare: non sappiamo se Velardi si sia sottoposto o meno ad un test ematico, se si sia sottoposto o meno a vaccinazione, in modo da puntellare gli anticorpi messi insieme quando il coronavirus lo ha colpito in maniera asintomatica.

Cavolo, è un sindaco, riteniamo che si sia regolarmente vaccinato.

Per cui è da escludere dal novero dei possibili colpevoli della positività, accertata qualche giorno dopo l’evento di Pratillo, del simpatico cantante e animatore.

E allora chi è l’untore? Scherzi a parte, un po’ di sfiga questo gruppo di allegroni la porta, in relazione al Covid, visto quello che capitò a ottobre scorso. Circostanze che rappresentarono la ragione ufficiale per cui “Il Mattino” licenziò Velardi, che ora veramente fa spallucce, avendo davanti a sé un futuro assicurato. Peraltro il nome di battesimo è lo stesso: quello interpretato da John Travolta si chiamava Tony Manero, lui può scegliere come nome d’arte quello di Tony Pancero.