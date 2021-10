GUARDA IL VIDEO. VIAGGI A LOURDES Unitalsi truffata. Parlano Sandro De Franciscis e Carmen Trepiccione

Del caso si è occupata la nota trasmissione di Rai3, Report

CASERTA Ieri sera nel corso della puntata di Report è stata mandata in onda l’inchiesta su una maxi truffa da milioni di euro ai danni dell’Unitalsi, l’associazione che si occupa dei viaggi a Lourdes, dove l’ex presidente della Provincia di Caserta Sandro De Franciscis ricopre da anni il ruolo di capo del Bureau des Constatations Medicales di Lourdes. Uno scandalo per il quale sono state rinviate a giudizio quattro persone con le accuse di riciclaggio e associazione indebita. Tra gli imputati Alessandro Pinna e Emanuele Trancalini, presidenti della Unitalsi di Roma, accusati di aver distratto dalle casse dell’associazione circa 2 milioni di euro poi utilizzati, stando alle accuse, per comprare una villa in Sardegna. Nel corso del servizio di Report oltre a Sandro De Franciscis, che nulla ha a che fare con l’inchiesta, è stata intervistata anche Carmen Trepiccione, ex vice segretaria provinciale del Pd di Caserta nel periodo in cui De Franciscis era presidente della Provincia. Attualmente la Trepiccione è project manager di Unitalsi.

