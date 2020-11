Guarito il sindaco contagiato dal virus. “Grazie a chi mi è stato vicino durante l’isolamento”

CAMIGLIANO – Si è negativizzato al Covid, il sindaco di Camigliano Giovanni Borzacchiello, dopo aver contratto la malattia ed essere risultato positivo ad un tampone il 9 novembre scorso.

Lo ha fatto sapere il primo cittadino in un post su Facebook che così recita: “Si ritorna finalmente alla normalità e soprattutto alla piena operatività.

L’occasione è questa per ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata, siete stati in tantissimi ed è impossibile ringraziare uno ad uno – ha aggiunto – In questi giorni di isolamento non mi sono mai sentito solo. È questa, anche l’occasione, per esortare tutti alla prudenza, al rispetto del distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Posso testimoniare, che questo virus è diabolico e subdolo. Ringrazio i colleghi amministratori, i dipendenti comunali, i tanti amici e la mia famiglia. Il mio pensiero va a coloro che stanno combattendo contro il virus, ma soprattutto a coloro che non ce l’hanno fatta. Un abbraccio va alle loro famiglie. Il mio sostegno ci sarà sempre” – ha concluso il primo cittadino -.