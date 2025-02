TUTTI I NOMI. GUERRA TRA CLAN. Agguati, sequestri di persona, incendi, rapine e piazza di spaccio in un carcere del casertano: 27 ARRESTI

La droga introdotta in carcere con i droni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Maxi operazione nel Napoletano contro due clan in lotta tra loro per il controllo del territorio e del mercato della droga ritenuti responsabili di azioni di fuoco in strada, a suon di agguati, tentati omicidi, rapine, episodi di usura, incendi e tentati omicidi. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna hanno eseguito 27 arresti, di cui 23 in carcere e 4 ai domiciliari. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia: i destinatari delle misure cautelari sono presunti affiliati ai gruppi criminali rivali “Ferretti” e “Cipolletta“

Le 27 persone arrestate sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi, pubblica intimidazione con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, rapina, usura, sequestro di persona, delitti aggravati dal “metodo mafioso”. Tra gli arrestati figura anche Sabatino Edificante, noto come Sabino ‘o malese, per i suoi legami con i Cipolletta. Il 41enne, originario di Afragola, era stato arrestato nel marzo 2022 con l’accusa di truffa, introduzione di monete falsificate e fuga dopo un incidente stradale che causò danni alle persone. L’ordinanza cautelare lo ha raggiunto nel carcere di Carinola proprio dove il clan Cipolletta avrebbe gestito una piazza di spaccio con l’ausilio di droni.

Nel blitz sono stati arrestati anche 4 minorenni che sarebbero stati cooptati all’interno dell’organizzazione criminale dei Cipolletta, sia come partecipi dell’associazione, sia come “manovalanza” per il compimento di specifici reati volti ad agevolarne il programma criminale. Questa manovalanza sarebbe stata reperita facilmente ed a basso prezzo: risulterebbe infatti dagli esiti investigativi che il pagamento “a cottimo” dei partecipanti alle singole azioni criminose, prevedesse per i minori un compenso ridotto rispetto a quello dei maggiorenni. Malgrado questa minore considerazione da un punto di vista remunerativo, tutti gli indagati minorenni avrebbero però mostrato, nel compimento degli atti predatori, una particolare violenza ed efferatezza, delle quali si sarebbero poi vantati probabilmente con intento di accreditarsi agli occhi del capo.

I NOMI

Salvatore Ferretti, Raffaele Carretta, Luigi Di Fenza, Nunzio Esposito, Aniello Ferretti, Felice Ferretti, Domenico Forino, Felice Pirozzi, Carmine Ambra, Beniamino Cipolletta, Olindo Cipolletta, Salvatore Cipolletta, Pasquale D’Onofrio, Raffaele Pio Esposito, Diego Ferraro, Francesco Cipolletta, Sabatino Edificante (alias ‘o malese), Armando Tammaro e Vincenzo Basso.

Per alcuni, come Maria Limitaola, Franco Bitondo, Salvatore Bitondo e Vincenzo Basso, sono stati disposti gli arresti domiciliari