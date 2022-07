I 4 settori che oggi possono trarre particolare beneficio dall’utilizzo di una VPN

Una VPN rappresenta un ottimo modo per proteggere noi stessi e i nostri dati, e questo rappresenta un enorme passo in avanti che aiuta a difenderci contro governi troppo curiosi, aziende troppo invadenti e cybercriminali a caccia dei nostri dati.

Da quando sono state inventate, le VPN significato che vuol dire Reti Private Virtuali, hanno contribuito a centrare questi obiettivi, aiutando i normali utenti di internet a difendersi dalle insidie di questo nuovo mondo digitale, così affascinante e pieno di possibilità così come di pericoli spesso poco conosciuti.

1 – Sicurezza dei dati certa

Mentre trasmettiamo i nostri dati attraverso la rete (magari sono password e informazioni bancarie), soprattutto quando c’è di mezzo una rete wi-fi, questi possono essere intercettati da chiunque sia “in ascolto”.

La presenza di una VPN attiva permette di criptare i dati trasmessi durante la nostra connessione con protocolli sicuri, rendendo impossibile la loro lettura da parte di chiunque voglia accedervi.

2 – Anonimato assoluto

Quando siamo collegati a internet, la rete ci rende riconoscibili tramite uno specifico indirizzo IP, che potrebbe essere collegato a noi. Per evitare questo, una VPN permette di anonimizzare il nostro traffico e di cambiare il nostro indirizzo IP, facendolo apparire al nostro provider IP diverso, come se fosse proveniente da un altro paese.

Questa caratteristica permette, per esempio, di sfuggire al monitoraggio di sicurezza in Cina e in paesi autoritari quali Russia, Iran e altri, e di poter così accedere a informazioni libere e non censurate.

3 – Risparmio di denaro tangibile

Avete mai notato che quando tentate di comprare un volo online, e ne trovate uno particolarmente appetibile, se ritornate sullo stesso sito a volte trovate il prezzo aumentato? Questo è causato proprio dal tracciamento del nostro IP da parte dei portali.

Utilizzare una VPN permette di oscurare il nostro vero IP, così il sito di e-commerce non potrà fare altro che offrirci ogni volta le migliori condizioni possibili per soddisfare le nostre ricerche – quindi, il prezzo più basso disponibile sul mercato.

4 – Possibilità di accesso ai contenuti globale

Se siete abbonati a Netflix o una piattaforma analoga (il mercato dello streaming è tra i più importanti a livello globale), probabilmente saprete che i diversi siti non hanno contenuti identici in tutto il mondo e che variano per licenze di utilizzo, molto spesso su base nazionale: in USA per esempio, ci sono film e serie TV che nel resto del mondo non sono disponibili.

Una VPN può essere configurata proprio per far apparire che il collegamento arrivi dagli USA, e quindi anche un cinefilo italiano potrebbe così godersi i contenuti del portale americano anche se vive in Italia e si collega fisicamente dal Belpaese.

In sintesi

Esistono molti altri motivi per cui utilizzare una VPN è utile, ma quelli che abbiamo esemplificato sono tra i più importanti. Una VPN permette di acquisire maggiore controllo sui nostri dati e la nostra navigazione, senza demandare questo nostro diritto ai giganti del web, che sono tali poiché perseguono i loro interessi.

E il rispetto e la privacy dell’individuo sono principi fondamentali per garantire un mondo sicuro e libero per noi stessi e per i nostri figli – e spesso il primo passo inizia da un utilizzo consapevole di un sistema VPN.