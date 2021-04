I DATI COVID IN TUTTA LA PROVINCIA NELLE 24H. 251 positivi in più e 8 decessi. L’ELENCO COMUNE PER COMUNE 11 Aprile 2021 - 17:00

CASERTA – Dall’ultimo report pubblicato sul sito dell’Asl del capoluogo alle ore 15, appare evidente che, nelle ultime 24 ore, i guariti 6957, in tutta la provincia di Caserta, sono più che i positivi. Attualmente i contagiati sono 251 su 1892 tamponi processati. Le persone deceduto sono 8: si tratta di pazienti residenti a Casagiove, Curti, Maddaloni, San Cipriano d’Aversa, Teverola, Villa Literno. Qui sotto la tabella con i dati comune per comune: