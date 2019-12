“I DESIDERI” finiscono su Real Time. Discovery ha realizzato un docufilm su di loro

MARCIANISE – “Vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato un po’ di noi come mai prima d’ora: aneddoti divertenti, commoventi e malinconici. Chi eravamo, chi siamo, come abbiamo iniziato, dove siamo arrivati e i nostri sogni ancora chiusi nel cassetto. Ci mettiamo a nudo per voi: venerdì 6 dicembre alle ore 23.00 su REAL TIME, il nostro primo docufilm e subito dopo l’ALBUM ❤️”

Così Salvatore e Giuliano Desideri hanno annunciato, sulla loro pagina Facebook, la messa in onda di un documentario che riguarda la loro vita e la loro carriera.

“Made in Napoli” è già disponibile su Dplay Plus per i più impazienti, mentre verrà trasmesso gratuitamente sul canale Real Time il prossimo venerdì 6 dicembre 2019, alle ore 23.