I FUNERALI DEL 16ENNE investito. Bara bianca e chiesa gremita. La toccante lettera d’addio

CASALUCE (Christian e Lidia de Angelis) – Bagno di folla ai funerali di Vincenzo Di Martino, il 16enne deceduto in un incidente stradale avvenuto ad Aversa in via Gramsci. Ieri mattina presso la Chiesa Santa Maria ad Nives a Casaluce si sono svolti i funerali del ragazzo, studente del Siani di Aversa, che la scorsa settimana si è scontrato con un’auto, una Peugeot condotta da un 21enne pescivendolo di Secondigliano reduce della movida aversana.

Tantissimi i presenti alla funzione per l’addio a Enzo, bara bianca accolta da lacrime e applausi e palloncini, striscioni e magliette con la foto di Enzo per l’ addio degli amici e dolore del padre Ettore, la madre Assunta Morlando e la sorellina. Il sindaco Tatone ha proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta durante i funerali del 16enne.

Toccante lettera di addio dell’amica di famiglia Teresa D’Angelo, che scrive: “Tesoro mio oggi voglio immaginarti cosi mentre corri sui prati dell eternita sulle note del MIO CANTO LIBERO mentre ti rinfreschi nella fonte che sgorga assaporando quell ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA. Voglio immaginare la tua nuova vita tra gli angeli che ti stanno dando il benvenuto e ti festeggiano e che la tua breve vita altro che non e stata una piccola AVVENTURA una goccia di acqua una meteora un granello di sabbia su questa terra. Voglio immaginare la tua anima pura legata ad un granello di nuvola e che la tua stella da oggi splendera nel cielo e illuminera Casaluce la tua Casalyce che ieri ti ha salutato. Un pirata ha,spento il tuo sorriso ma non il tuo ricordo figlio di Casaluce e da oggi nell eternita in cui tu ora ti trovi proteggi la tua famiglia e tutti coloro che ti hanno tanto amata RIP VOGLIO SALUTARTI COSI DA LONTANO UN GIORNO CI INCONTREREMO CIAO VINCE. Sei tornato in una bara bianca nella tua Casaluce che ti ha visto nascere crescere e infine ha dovuto salutarti a soli 16 anni. Stamattina un intero paese ti ha accompagnato nel tuo ultimo viaggio il piu triste e il piu straziante. C erano tutti i professori i tuoi compagni di classe i tuoi amici di una vita e uno solo striscione ti ha,salutato come veramente meritavi” il tuo sorriso era uno di quei rari sorrisi che illuminavano le nostre giornate ci mancherai tanto e fura convivere con questo lutto nel cuore. Un giorno ci rincontreremo fratello a presto.”Tutto un paese stamattina era vicino alla tua bara vicino alla tua famiglia distrutta annientata dal dolore un dolore straziante che nemmeno un onda del mare potra mai cancellare. Il discorso di Don Michele l Ave Maria le frasi lette dai tuoi amici dai tuoi compagni di scuola l arrivederci xche questo sara il nostro e non un addio xche ci ritroveremo li dove inizia l alba eterna della beatitudine celeste. Da lontano ti ho accompagnato nel tuo ultimo viaggio tesoro di ragazzo sei stato un granello di sabbia una meteora su questa terra hai lasciato un paese attonito distrutto annientato da una tragedia piu grande della tua giovane eta. RIP VINCENZO FIGLIO DI TUTTI NOI FIGLIO DI CASALUCE TI PORTERO X SEMPRE NEL MIO CUORE E OGGI LE MIE LACRIME SONO TUTTE X TE.”