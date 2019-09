I NOMI, 3 ARRESTI. Speronano l’auto dei carabinieri per sfuggire al controllo. Bloccati ed perquisiti

SANTA MARIA A VICO – In Santa Maria a Vico, nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Angelo RUBANO, 33 anni di San Lorenzello (Bn), Lorenzo RUGGIERO, 53 anni di San Salvatore Telesino (Bn) e Mariagrazia CATALANO, 37 anni di San Lorenzello (Bn).

I tre, mentre percorrevano via Napoli a bordo dell’autovettura Fiat Punto condotta dal citato Rubano, allo scopo di sottrarsi ad un controllo da parte dei carabinieri hanno tentato la fuga cercando di speronare il mezzo militare. Raggiunti e bloccati sono stati poi sottoposti a perquisizione personale durante la quale la citata CATALANO ha consegnato un involucro contenente 50 grammi di hashish.

Gli arrestati, sono stati associati al carcere di Santa Maria Capua Vetere e Pozzuoli (Na).