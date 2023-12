I NOMI. Picchiano l’uomo che gli ha venduto l’auto con il guasto: ARRESTATI

..

SAN CIPRIANO D’AVERSA (gv) Hanno ottenuto la libertà dopo la richiesta di rito abbreviato. Due giovani Franco Moccia e Giuseppe Riccardo, entrambi 23enni di San Cipriano rispondono di lesioni e danneggiamento ai danni di un 41enne del posto.

Tra la coppia di giovani e la vittima, un venditore di auto, la violenta lite con mazze da baseball, sarebbe sorta dopo l’acquisto di una Fiat Idea. Moccia l’aveva vista sui social ed appena formalizzato l’acquisto aveva notato che qualcosa non andava. Si era subito accesa la spia del motore e a quel punto ha chiesto al 41enne di provvedere alla riparazione poi la lite con mazze da baseball perché non vi era stato accordo. I due indagati, difesi dall’avvocato Nando Letizia, erano ai domiciliari e ora sono liberi fissato per febbraio l’abbreviato.