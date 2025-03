I NOMI E LA FOTO. Rapina in banca, in due fanno irruzione armati di bisturi e forbici: ARRESTATI

Uno dei due dovrà rispondere anche evasione: dai successivi controlli è emerso che era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio

TEANO – Armati di bisturi e un paio di forbici, hanno fatto irruzione nella filiale della banca e minacciato i dipendenti. La rapina, però, è sfumata grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine

E’ quanto accaduto nella mattinata di ieri, nella Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, dove gli agenti di polizia in un’operazione congiunta con i carabinieri hanno tratto in arresto Remo Benincasa, un 57enne originario di Teano e Giuseppe Merolla, napoletano di 39 anni, (quest’ultimo dovrà rispondere anche di evasione: dai successivi controlli è emerso che era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio) per tentata rapina aggravata a seguito di segnalazione pervenuta dalla centrale operativa

Le forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto, sono entrate nella banca ed hanno individuato i due presunti rapinatori che sono stati bloccati e trovati in possesso di un bisturi e di un paio di forbici. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che gli indagati, mediante minaccia, avevano tentato di farsi consegnare il denaro contenuto nell’istituto bancario.