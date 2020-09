I NUMERI DEL CORONAVIRUS. 117 nuovi positivi in Campania. DATO NAZIONALE. Aumentano i casi ma anche i tamponi: oltre 100 mila. LEGGI LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Sono 117 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 39 viaggiatori (29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri). Il dato e’ dell’Unita’ di crisi della regione, a fronte di 5.134 tamponi. Il totale positivi dall’inizio della pandemia e’ pari a 7.285 su un totale tamponi di 430.232. Nessun nuovo decesso, per cui il totale e’ di 446, e 7 guariti, che portano il totale a 4.437, di cui 4.432 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

Gli attualmente positivi in Italia al covid sono 27.817. Da ieri si registra un amento di 1.063 casi. Sono i dati forniti dal ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile sulla situazione del contagio. Sono 109 in Italia le persone in terapia intensiva covid. Rispetto a ieri si registrano quindi due ricoveri in più.