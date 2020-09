I NUMERI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. 136 nuovi positivi in un giorno. DATI NAZIONALI. +1.008 casi con 80 mila tamponi. LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – In Campania ci nuovi casi sono 136 (ieri erano 90), il totale dei casi da inizio pandemia è di 9.351. Oggi non si registrano nuovi deceduti, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 452. I ricoverati con sintomi sono 295 (differenza rispetto a ieri +9), di cui in terapia intensiva 18 (differenza rispetto a ieri -1), mentre in isolamento domiciliare 3.767 (differenza rispetto a ieri +68). Il totale degli attualmente positivi è 4.080 e i dimessi guariti sono 4.819. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 8.041, mentre i casi identificati da attività di screening sono 1.310. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 3.895 (ieri erano 2.845, differenza +1.050), il totale dei casi testati è di 310.227, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 505.463.

Nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus in Italia sono stati 1.229, contro i 1.008 di ieri. Aumentano anche i tamponi che sono passati da 45.309 di ieri agli 80.517 di oggi, quasi 35 mila in piu’. I morti registrati sono 9, mentre nella giornata precedente erano stati 14. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva a 35.633. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende che il totale dei dimessi/guariti da Covid-19 e’ di 214.645 (+695), mentre il totale degli attualmente positivi e’ di 39.712 (+525). Al momento sono 2.222 i ricoverati con sintomi mentre 201 (+4 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano invece 37.289 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (176), la Liguria (141), il Lazio (139), la Campania (136), l’Emilia-Romagna (125), e il Veneto (115). Nessuna Regione e’ a contagi zero, mentre in Molise si registra un solo caso.