I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. +1.541 nuovi contagi, solo il 5% con sintomi. DATO NAZIONALE. 9 tamponi su 100 sono positivi. LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – In Campania sono 1.541 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 in 24 ore, di cui 88 sintomatici e 1.453 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 32.025. In percentuale, il 5,71 dei nuovi pazienti è sintomatico e, quindi, il restante (94,29%) non ha avuto dei sintomi. Si registrano anche 6 decessi (deceduti tra il 20 e il 21 ottobre, ma registrati ieri) e 75 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I decessi aumentano a 551 e le persone guarite salgono a 8.913. Il totale dei tamponi eseguiti è 814.966 di cui 12.001 effettuati nella giornata di ieri. Quindi, su 100 test processati, 12,84 di questi sono risultati positivi. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale: quelli in terapia intensiva complessivi sono 227, di cui 94 occupati mentre per la degenza sono 1100 quelli complessivi e 1.037 gli occupati.

DATO NAZIONALE – Sono 16.079 i nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 170.392 tamponi, in percentuale il 9,44%. Continua così ad aumentare l’incremento dei nuovi casi giornalieri (+ 880 rispetto all’incremento di ieri) a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi (-7.456): ieri, infatti, erano stati 15.199 i nuovi contagi a fronte di 177.848 tamponi. Crescono ancora anche i morti da Covid-19: 136 in un giorno, +9 rispetto a ieri. Il totale dei morti in Italia per la pandemia da coronavirus è quindi 36.968. Il totale dei contagi 465.726. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute-Iss.