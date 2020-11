I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Calano i casi in provincia di CASERTA. DATO NAZIONALE. 34.767 i nuovi casi in un giorno. TUTTI I DATI E LE TABELLE

Covid in Campania

In Campania nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.554 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 3.192 asintomatici e 362 sintomatici. I decessi sono stati, dal 15 al 20 novembre, 32 e i guariti 1.379. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 133.056, mentre i decessi sono 1.249. Complessivamente le persone guarite sono 30.672. I tamponi processati in totale 1.407.796, di cui 24.692 nell’ultimo giorno. Su base regionale il report posti letto riassume: 656 posti letto disponibili in terapia intensiva, di cui 198 occupati; per quanto riguarda i posti letto di degenza disponibili, tra posti Covid e offerta privata sono 3.160, di cui 2.260 occupati.

Calano i casi di covid in provincia di Caserta. Il bollettino diramato dall’Asl oggi, 21 novembre, evidenzia 938 nuovi contagi nel Casertano. Registrati anche 3 decessi. Ecco la situazione nei comuni:

Su 3519 tamponi processati si registrano altri 427 nuovi positivi (rispetto ai 529 del giorno precedente), 484 guariti e 3 deceduti ad Arienzo, Caserta e Roccaromana.

Intanto, il numero dei positivi attuali in provincia raggiunge quota 17mila (precisamente 17001). Aversa continua a detenere “record” di contagi (1251), seguita da Caserta (1189), Marcianise (781), Maddaloni (710), Orta di Atella (681), San Felice a Cancello (543), Santa Maria Capua Vetere (450).

Covid in Italia

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute registrati 34.767 nuovi casi di Covid in Italia su 237.225 tamponi effettuati. Sono 692 i decessi nelle ultime 24 ore, 10 le persone in più ricoverate nei reparti di terapia intensiva.