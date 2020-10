I NUMERI DEL COVID. Record di contagi in PROVINCIA DI CASERTA e in CAMPANIA. In regione 92 asintomatici su 100. DATO NAZIONALE. 26.831 nuovi casi con oltre 200 mila tamponi. TUTTI I DATI

CASERTA – In Campania nelle ultime 24 ore record di contagi al Covid-19, facendo registrare un nuovo incremento: sono 3.103 positivi, comprensivo dello screening effettuato nella zona rossa di Arzano in provincia di Napoli, di cui 242 sintomatici e 2.861 asintomatici, il 92,2%. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza e, per la prima volta, di un dato superiore ai 3.000 casi. Così, la Campania e la provincia di Caserta nello stesso giorno vedono segnalato il picco massimo di positivi giornaliero (LEGGI QUI LA TABELLA COMUNE PER COMUNE DELL’ASL CASERTA).

I deceduti, tra il 24 e il 28 ottobre, sono 20 e i guariti 265. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 48.885 mentre i deceduti sono 644. Aumentano anche i guariti che sono 10.537. I tamponi complessivi 919.318 di cui 17.735 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 580, mentre i posti letto Covid sono: 227 quelli in terapia intensiva attivabili, mentre 164 quelli occupati; i posti letto di degenza attivabili 1.500, di cui 1.297 quelli occupati.

DATO NAZIONALE – Sono 26.831 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 201.452 tamponi effettuati (indice 13,1% tra contagi e tamponi). Mai erano stati fatti così tanti tamponi da inizio pandemia. Ieri i nuovi casi erano stati 24.991 con 198.952 tamponi (indice tra nuovi casi e tamponi era del 12,56%), martedì 21.994 nuovi casi con 174.398 tamponi (indice al 12,6%) e lunedì 17.012 nuovi casi con 124.686 tamponi (indice al 13,6%). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.