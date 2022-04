I PRETI PEDOFILI, non solo don Roncone. Ce ne sono tanti anche in provincia di Caserta. Le diocesi e i vescovi non si girino dall’altra parte

VAIRANO SCALO – La triste vicenda di don Gianfranco Roncone, il sacerdote di Sparanise, per anni parroco a Presenzano, non è solo un caso di cronaca nera e di cronaca giudiziaria, ma anche altro. E non è neppure solo una vicenda di orchi e di innocenti. È, invece, la dimostrazione che anche qui da noi esiste il problema dei cosiddetti “preti pedofili”, che se riteniamo di poter affrontare con il sistema della caccia alle streghe, ci votiamo alla sua continua derubricazione in un meccanismo in cui le omertà sovrastano finanche i comportamenti. Fatti come quello di don Roncone chiedono alle gerarchie ecclesiastiche un impegno serio, non solo nominale, nella fase di selezione delle vocazioni. Le diocesi casertane lo fanno? Lo vedremo prossimamente.