I soldi della piscina comunale non arrivano: si finisce in tribunale

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – La Alba Oriens, la società che gestiva fino allo scorso anno la piscina comunale, resta insolvente: non paga i canoni d’affitto.

Dopo una serie di trattative che comunque non hanno approdato ad alcuna transazione, il sindaco Vito Marotta dà incarico ad un legale di fiducia per il recupero dei crediti.

Si apre dunque una nuova vertenza per il Comune di San Nicola la Strada, che anche al fine di far quadrare i conti in bilancio, non sembra voler demordere nel recupero delle somme previste a titolo di locazione della piscina comunale.