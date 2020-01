CASAL DI PRINCIPE – Paura stamattina a Casal di Principe, lungo via Vaticale. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha preso improvvisamente fuoco, davanti ai passanti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno avvolto la vettura distruggendola. Tante le persone che hanno assistito alla scena.