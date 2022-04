MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Con l’inizio della bella stagione puntualmente si ripresenta il fenomeno degli incendi. Da circa due ore il monte Petrino brucia. Colonne di fumo si levano in diversi punti della montagna mentre le lingue di fuoco divorano purtroppo il pendio. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco del distaccamento locale ed un elicottero in volo da circa un’ora per cercare di domare le fiamme.