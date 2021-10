I VIDEO MONDRAGONE. La segnalazione: elicottero sorvola il castello e provoca la caduta di frammenti di muro

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un cittadino amante della natura ed appassionato di storia e di reperti archeologici, ci ha inviato nel tardo pomeriggio di oggi, un video girato mentre percorreva in sella alla sua mountain bike, in compagnia di amici, alcuni sentieri del Monte Petrino. Nel filmato si vede un elicottero sorvolare l’area a ridosso del castello.

Una operazione già avvenuta in passato in quanto si tratterebbe di una esercitazione militare. Secondo quanto visto dal gruppo, l’aria prodotta dalla rotazione delle pale dell’elicottero, causerebbe la caduta di frammenti di muro della Rocca Montis Dragonis, che non godono attualmente di ottima salute, nella sua parte anteriore. I ragazzi non si sono limitati a girare il video, ma hanno prontamente avvertito l’Amministrazione Comunale di quanto accaduto.

La Rocca Montis Dragonis è una rocca medievale costruita sul Monte Petrino e sulla cui sommità vi si recarono una parte dei superstiti della colonia di Sinuessa, dove edificarono i primi insediamenti. La sua costruzione è avvenuta in epoche differenti poiché le torri, che ancora s’intravedono, hanno forme diverse: quadrate e circolari. Un monumento che sta davvero a cuore ai Mondragonesi tutti, perché rappresenta un pezzo di storia della città per cui va protetto e tutelato.