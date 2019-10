I VIDEO MONDRAGONE. Ladri in azione nel distributore di Alfredo Campoli. Rubati 3.000 litri di carburante

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ladri di gasolio in azione questa notte al distributore di Alfredo Campoli in via Castel Volturno. La banda, formata da 4 persone, ha agito in modo indisturbato dalle 1.30 alle 4.30 di questa notte, arrivando con un furgoncino attraverso la campagna adiacente e portando via 3.000 litri di carburante per un valore di circa 5.000 euro. Una operazione durata tre ore e catturata però dalle telecamere che circondano tutta l’area dove è avvenuto il furto.

Gia’ altre volte questo distributore di benzina è staro preso di mira dai malviventi e, come allora, Campoli ha subito un danno economico non indifferente. Si spera a questo punto che le forze dell’ordine, che intanto hanno già effettuato un sopralluogo sull’attività commerciale, attraverso le immagini acquisite, possano al più presto risalire alla identità di questi criminali che vogliono fare cassa sul “sudore” altrui.