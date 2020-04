I VIDEO. Nonnina compie 105 anni. La vicina le dona una torta. Candelina spenta sul balcone tra gli applausi dei residenti

E’ la nipote di Giuseppe Moscati, il medico canonizzato nel 1987. I migliori auguri dalla redazione di CasertaCe!

SAN NICOLA LA STRADA – (adp) Deve averne viste tante in 105 anni di vita, Iole Guasco Moscati, nipote del più noto medico Giuseppe Moscati, canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1987. Ma festeggiare il suo compleanno in isolamento domiciliare a causa di una pandemia, sicuramente le mancava.

Eppure, alla nonnina di San Nicola la Strada non sono mancati i festeggiamenti, come vediamo dal filmato pubblicato. La sua vicina di casa (Nicoletta Amoruso che ci ha concesso la pubblicazione dei video), infatti, le ha preparato una meravigliosa torta che le ha donato dal balcone confinante. Anche tutti i dirimpettai di via Firenze hanno partecipato agli applausi e al soffio della candelina.

Un gesto semplice ma fatto col cuore. La riscoperta di valori semplici che una vita troppo frenetica, ci aveva fatto soltanto un po’ accantonare, ma che mai come adesso, danno il senso di aiuto e di comunità.

Da parte della redazione di Casertace giungano i migliori auguri alla nonna e un plauso alla vicina dal grande cuore.