Identificate le tre vittime della terribile strage sulla A1: due fratelli e un uomo, che guidava contromano, protagonista di un gioco del destino

CAPUA – Sono state identificate le tre vittime del terribile incidente verificatosi ieri sera sull’Autostrada A1 (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO LANCIO ESCLUSIVO).

Si tratta dei due fratelli Vittorio Verone, 77 anni, ex direttore di banca in pensione, e Pietro Verone, 73 anni, ex funzionario del comune di Castellammare di Stabia. Entrambi risiedevano a Castellammare. Stavano rientrando da Castel di Sangro, in Abruzzo.

La terza vittima, ovvero il conducente della Fiat 500XL che procedeva contromano, è Gennaro Casafredda, 67 anni. Risiedeva a a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ma era nativo di Capua. Per un tragico gioco del destino ha perso la vita proprio in prossimità di Capua, lì dove era nato.