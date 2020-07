SAN NICOLA LA STRADA – E’ stato identificato il conducente della Bmw che ha travolto, nel primo pomeriggio di oggi, un ciclista in viale Carlo III (LEGGI QUI). L’uomo è domiciliaro a San Marco Evangelista e ora rischia una denuncia per omissione di soccorso. Nel frattempo, il ciclista è stato condotto in ospedale a Caserta, è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di 5 giorni. Si tratta di un 57enne residente a Frattaminore.