Il 21 marzo il Generale Carmelo Burgio, colui che con i suoi uomini catturò Peppe Setola, a CASERTA per presentare il suo libro Nassiriyah

Appuntamento fissato alle 18 nella sala conferenze della Camera di Commercio. Organizzazione a cura della sezione ex allievi della Nunziatella

CASERTA – E’ il contributo storico, saggistico e letterario di un grande testimone del tempo; del tempo della peggiore strage, subita dalla seconda guerra mondiale in poi dalle nostre forze armate presenti per consegnare un territorio alle regole della civiltà democratica.

Si intitola Nassiriyah il libro scritto da Carmelo Burgio, Generale di divisione dei carabinieri, notissimo a Caserta perchè qui da noi, da comandante provinciale dell’arma, ha legato il suo nome alla stagione è più importante, al momento cruciale in cui lo Stato è riuscito a vincere al guerra con la struttura militare del clan dei casalesi. Di quella stagione, connotata da decine e decine di arresti e da decine e decine di operazioni di polizia giudiziaria resta il momento emblematico ma anche sostanziale e concreto del blitz che consentì di mettere fine alala stagione stragista del clan quando in un appartamento di Mignano Monte Lungo gli uomini i Carmelo Burgio strinsero le manette ai polsi di Giuseppe Setola

Il 21 marzo Burgio tornerà nella nostra città per presentare il suo libro. Lo farà a partire dalle ore 18,00, nella sede della Camera di Commercio in via Roma.

L’organizzazione sarà curata dalla Sezione ex allievei della scuola militare Nunziatella di Napoli.

” Sono riconoscente a loro – commenta brevemente il Generale – ma ringrazio anche il presidente della Camera di Commercio De Simone e tutti gli amici che verranno nella città in cui ho vissuto un bel periodo di lavoro. Eccellenti collaboratori”