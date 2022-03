Il 3 aprile a CASERTA si presenta per la prima volta il CDT (calcio da tavolo-subbuteo). Ecco dove

CASERTA – Il CDT (calcio da tavolo-subbuteo) è un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura, lo sport del calcio. Il gioco ha avuto una grande diffusione in Italia durante gli anni settanta ottanta e tutt’ora viene praticato da molti. Difatti il CDT Caserta,affiliato con una delle migliori squadre campane “Eagles Napoli”, dal 2013 è l’unico club casertano che continua ed espande la passione per il calcio da tavolo con la loro sede a Caserta in via vescovo Natale presso il circolo culturale sportivo della parrocchia San Pietro in Cattedra ( rione Tescione). Il giorno 03/04/2022 in collaborazione con il “Luis Cafè”,sito in via Alessandro de Franciscis 46, presenterà per la prima volta una dimostrazione con spiegazione del gioco di questa disciplina che ha visto giocare molte generazioni.

Promoter

Mario di Fratta

Giovanni Nargiso

Sergio Romano