Il Consiglio Comunale di S. FELICE A CANCELLO conferisce la Cittadinanza Onoraria al Procuratore Maurizio De Lucia

SAN FELICE A CANCELLO – Il Presidente del Consiglio Comunale Rossella Grieco e il Sindaco Andrea Pirozzi, in apertura della seduta del Consiglio Comunale del 31 maggio 2023, hanno dato il benvenuto alla nuova Segretaria Comunale, la dottoressa Chiara Migliore. Inoltre il Presidente Rossella Grieco, a nome di tutto il Consiglio, ha rivolto il suo cordoglio per le persone che hanno perso la vita nell’alluvione dell’Emilia Romagna.

Si è proceduto quindi alla surroga del Consigliere Comunale dimissionario Cesare Piscitelli pervenute al protocollo. Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la surroga del Consigliere Francesco Iadaresta, il quale ha ringraziato il Consiglio Comunale promettendo un’opposizione costruttiva. Gli auguri di un buon lavoro al Consigliere Iadaresta sono pervenuti dal Sindaco Pirozzi, dal capogruppo Marcantonio Ferrara, dall’Assessore ing. Carmine De Lucia e dal Consigliere Francesco De Lucia.

Durante le sue Comunicazioni il Sindaco Andrea Pirozzi ha rivolto inoltre i suoi auguri al Sindaco Eletto di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo, con l’augurio della massima collaborazione istituzionale al fine di operare in sinergia per i tanti progetti in campo finalizzati al miglioramento di tutto il territorio. Inoltre il Sindaco ha comunicato al consiglio ed ai cittadini l’approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania del raddoppiamento del collettore fognario, un intervento strutturale che interviene e previene eventuali allagamenti dovuti ai fenomeni atmosferici anomali che sempre più spesso si verificano a causa del cambiamento climatico.

“Una Comunicazione è doverosa riguardo la crisi che abbiamo avuto riguardo l’acqua potabile – ha affermato il Sindaco – La comunicazione della sospensione idrica per uso umano ci è pervenuta dall’ente gestore il giorno 17 Maggio a seguito di una richiesta ARPAC. Nel giorno stesso ci siamo attivati in tempestivo emettando un’ordinanza per la sospensione dell’utilizzio dell’acqua per uso umano. Contestualmente abbiamo proceduto a richiedere gli esami da parte dell’Asl, la quale ha certificato la continua e non interrotta potabilità dell’Acqua come si può evincere dai certificati sanitari pubblicati sul sito del Comune. Voglio rassicurare l’Assise e tutti i cittadini del fatto che l’Asl da gennaio 2022 ad oggi ha sempre certificato la potabilità della nostra acqua. Le anomalie riscontrate dai rilievi Arpac sono il frutto di un rilievo anomalo che ha generato un fatto increscioso, ma faremo certamente luce sulla vicenda – Ha

concluso il Sindaco.

A seguito, il Consigliere Tiziana Pascarella ha sottoposto al Consiglio Comunale l’approvazione del rendiconto di gestione 2022, sottolineando la virtuosità dell’Ente Comunale certificata dalle risultanze numeriche di gestione, le quali riscontrano in modo puntuale tutta l’attività svolta nell’anno appena trascorso ed evidenziano il frutto di un lavoro costante messo in campo da tutti i settori dell’Ente. Inoltre si è proceduto con l’approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti Tari, sottolineando l’introduzione di misure agevolative a favore dei contribuenti. A seguire è stato illustrato il nuovo piano Tari per l’anno 2023. Tutte le proposte finanziarie sono state accolte dalla maggioranza così come l’aggiornamento del Regolamento di Igiene Urbana, esposto dall’Assessore Anna Cioffi, che ha sottolineato l’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori nei confronti della raccolta differenziata al fine di mantenere il tasso della differenziata sul territorio oltre l’87%, un dato che oggi rappresenta un vanto per tutta la comunità.

In fase di chiusura dei lavori, il Consiglio Comunale ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Procuratore Capo di Palermo Maurizio De Lucia, originario di Santa Maria a Vico, il cui lavoro eccelso ha portato all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, portando pregio alla nostra cittadina in tutta la Nazione.