Il COVID porta via Alfredo. Era “Maestro del Lavoro”

CASERTA – E’ morto Alfredo Della Peruta, 64 anni di Caserta, residente nel rione Vanvitelli. Si trovava ricoverato nel Covid Hospital di Maddaloni, dopo aver accusato dei sintomi da coronavirus, febbre alta e difficoltà respiratorie. Alfredo era “Maestro del Lavoro” insignito del 2020. Lascia la moglie e due figlie.

“La pandemia, questa bestia crudele, si è portata via Alfredo Della Peruta – ha scritto la federazione provinciale di Caserta dei Mestri del Lavoro d’Italia sui social – È una tristezza infinita dover constatare che non ha potuto ritirare la meritatissima ‘Stella al Merito’ riconosciutagli dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha amato la famiglia, il lavoro, la vita. Si è distinto per le sue eccezionali doti di umanità, di disponibilità verso gli altri, di infinita bontà. Per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo da vicino, non lo potrà mai dimenticare“.