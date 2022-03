Il dr Vincenzo Gallozzi ex Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Aversa promosso post pensione a Questore

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Il dr Vincenzo Gallozzi ex Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Aversa ieri è stato ufficialmente promosso post pensione al grado di Dirigente Superiore (Questore) da parte del Capo della Polizia dr. Lamberto Giannini. Una promozione meritata dal valido e molto attivo rappresentante delle Forze dell’ordine, che in ogni sua attività ha dimostrato il suo valore e quello dei suoi sottoposti. Un uomo di squadra, coraggioso e onesto, che ha condotto importanti operazioni garantendo così l’ordine pubblico e assicurando i criminali alla giustizia. Gallozzi è stato anche nominato Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica. Una onorificenza proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPR in data 2 giugno 2021. Il dr Gallozzi nato a Mugnano di Napoli è stato gia insignito di altre onorificenze, tra cui Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 02/06/2013 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad Aversa il professionista e uomo di Stato si insediò il 6 agosto 2018, quale Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa. Il Dr. Vincenzo Gallozzi, proveniente della Questura di Cremona, dove, con ottimo piglio professionale e risultati più che apprezzabili, si era notevolmente distinto nel settore di Dirigenza della Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione. Vincenzo Gallozzi, ha trascorso a Cremona 4 anni, 4 mesi e 21 giorni, prima come reggente della divisione anticrimine, e poi, dopo aver superato il corso dirigenziale alla scuola superiore di polizia, come primo dirigente della divisione anticrimine. Un curriculum di tutto rispetto, quello di Vincenzo Gallozzi, laureato in giurisprudenza con la specializzazione specifica sulle pubbliche amministrazioni: citiamo solo alcune delle numerose operazioni a cui ha preso parte: nel marzo del 1989, a capo della VII sezione della squadra mobile di Napoli, si è occupato di indagini patrimoniali, antimafia e del sequestro dei beni alle organizzazioni criminali, partecipando a tutte le più importanti operazioni per il contrasto alla criminalità organizzata e nella ricerca dei latitanti; sempre a Napoli è stato anche responsabile della zona di polizia di frontiera marittima ed aerea, funzionario coordinatore del gruppo cinofili e tiratori scelti, ha svolto servizi di ordine pubblico per ogni tipo di manifestazioni sportive inerenti i campionati di calcio e nel 2006 è stato scelto tra i funzionari che dovevano sovrintendere i servizi di ordine pubblico durante le Olimpiadi invernali di Torino. Nel 2012 ha coordinato un’importante operazione di polizia giudiziaria che ha portato al rintraccio e all’arresto di un egiziano e al sequestro di cinque container all’interno del porto di Napoli. All’interno c’erano 239 colli di pedane di mattoni forati, 234.639 pezzi di armi comuni da sparo e parti essenziali di esse: 37.862 componenti di armi lanciarazzi che, assemblati tra loro, avrebbero composto 3.317 pistole pronte per essere inviate in Egitto. Dal 1996 svolge attività di insegnamento nelle materie di legislazione di pubblica sicurezza, leggi amministrative e stranieri, ordinamento e regolamento della pubblica sicurezza. Oggi Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato con sede ad Aversa in via Roma.