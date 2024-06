IL DRAMMA. NOME E FOTO. Finisce con lo scooter in una buca mentre torna dal lavoro, 34enne morto dopo 3 giorni di agonia

L’incidente è avvenuto a Roma lo scorso 31 maggio.

MONDRAGONE. Non ce l’ha fatta il trentaquattrenne Emilio Ceraldi di Mondragone, vittima di un brutto incidente stradale avvenuto a Roma il 31 maggio scorso. Il giovane pare stesse rientrando dal lavoro quando è stato sbalzato a terra dallo scooter sul quale viaggiava, molto probabilmente a causa di una buca nell’asfalto. Emilio è deceduto ieri pomeriggio in ospedale, dopo tre giorni di agonia. Al momento non sono state ancora fissate le sue esequie.