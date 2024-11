IL GIORNO DEL DOLORE. La comunità si prepara per l’ultimo saluto a Fabio

La salma proveniente dall’ospedale civile di Caserta giungerà questa sera, alle 19:00, presso la propria abitazione in via Torrione

ALIFE – Saranno celebrati domani 20 novembre, alle ore 11:00, nella Cattedrale di Alife i funerali di Fabio Zazzarino, 34 anni, deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto lunedì sera verso le 22:30 sulla Provinciale ad Alife.

Il giovane alla guida della sua auto, una Toyota Yaris, stava percorrendo la Sp290 che collega Piedimonte Matese a San Potito Sannitico, quando in curva, presumibilmente per le condizioni dell’asfalto, ne ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro di un’abitazione. L’impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo: Fabio è morto sul colpo.

Allertati i soccorsi sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese e i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso .

Lascia il papà Sergio, la mamma Fernanda la sorella Tina ed i parenti tutti affranti dal dolore