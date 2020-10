IL LOCKDOWN DI DE LUCA. Duri attacchi dall’opposizione. Caldoro: “E’ fuori controllo, intervenga il governo”. Ciarambino (M5S): “Subito un tavolo con le opposizioni”

CASERTA – E’ un coro all’unisono o quasi quello che si leva dal momento in cui il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato che la Campania sarebbe pronta a dover vivere di nuovo l’esperienza di un lockdown totale. “30/40 giorni” che, secondo il presidente di regione, porterebbero ad un calo drastico dei contagi. Una scelta che riteniamo folle e inopinata, considerando il numero altissimo di asintomatici e quello relativamente basso degli ospedalizzati in Terapia Intensiva (CLICCA PER LEGGERE L’EDITORIALE).

Uno dei primi a commentare la vicenda è il capo dell’opposizione al consiglio regionale, Stefano Caldoro:”È evidente che la Regione da sola e in queste condizioni non può gestire una fase tanto delicata. Mancano strumenti e capacità: il governo deve affiancare la Campania con poteri straordinari, se non sostitutivi. E deve farlo ora. Sono preoccupato per la tenuta della Campania“. Parole molto dure più verso il governo nazionale che contro quello regionale arrivano anche da Edmondo Cirielli, Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia: “Sono contrario al lockdown perché sarà un colpo mortale per l’economia della Campania. Questa decisione serve soltanto a mascherare il fallimento del Governo Pd-M5S, sostenuto anche dal governatore De Luca, e ovviamente della stessa Regione Campania, sebbene in parte minore“. Un’analisi piuttosto singolare, dato che il governo nazionale, con il decreto Rilancio, poi divenuta legge Rilancio, ha dato chiare e vincolanti direttive per tutte le regioni, compresa la Campania, per arrivare ad un numero di posti letto in Terapia Intensiva utile per contenere l’emergenza. Evidentemente ci sarà un dialogo sottobanco in salsa salernitana tra i due conterranei, De Luca e Cirielli.

Valeria Ciarambino di 5 Stelle, invece, chiama in causa sia De Luca, sia Caldoro, suoi competitor nell’ultima tornata elettorale regionale: “Prima di assumere qualunque provvedimento, al governatore De Luca e al capo dell’opposizione Stefano Caldoro chiedo un confronto a tre in tempi rapidissimi per definire assieme una linea unitaria per affrontare assieme questa emergenza che di giorno in giorno si fa sempre più grave e allarmante“.