IL LUTTO. Addio al professor Bonacci, figura culturale del territorio

Il rito funebre sarà celebrato oggi pomeriggio

CALVI RISORTA – Si è spento ieri, nella sua casa di Calvi Risorta, a 101 anni il professore Antonio Bonacci. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 sono presso la chiesa di San Nicandro a Petrulo. Guida e consigliere per decine di generazioni. Figura di spessore del panorama culturale cittadino. Laureato in Scienze Umane, ha insegnato per decenni prima nella scuola primaria e poi alle medie dove è stato anche preside.

Lascia un grande vuoto in quanti lo hanno conosciuto. A ricordarlo, con un post in Facebook, anche il nipote Antonello Bonacci: “Se n’è andato il mio caro ed insostituibile nonno. Un uomo autentico, affettuoso, un amico sincero. Con lui se ne va anche il suo “personaggio pubblico”, il professore Bonacci, con i suoi tanti amici, i suoi scritti, la sua campagna, i suoi racconti. Mancherà, non c’è che dire, superato il secolo di vita pareva quasi immortale. Lascia però tante belle emozioni e ricordi indelebili, che fanno a gara con la tristezza del distacco. Quel che resterà è senz’altro il ricordo della sua una umanità profonda, mai celata e sempre condivisa. Spero di rincontrarti un giorno, sarebbe una gran bella sorpresa”