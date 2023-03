IL LUTTO. Muore storico militante del Partico Comunista

Il ricordo del primo cittadino

CESA– La comunità di Cesa dice addio a Giuseppe Milone, storico militante del Pci e poi dei partiti della sinistra. A darne notizia il sindaco Enzo Guida attraverso un post sui social:

“Lo voglio ricordare per quella che è stata la coerenza, oltre che per l’affetto che ha sempre nutrito nei miei confronti. Me lo ricordava ieri la figlia Lina, mi chiamava “Renzi”, per quella che era l’assonanza col mio nome Enzo. Ma Peppe e tutta la sua famiglia sono sempre stati coerenti. Qualsiasi elezione si tenesse il loro voto era per la sinistra. Per non parlare delle comunali, sono sempre stati grandi sostenitori, sempre al mio fianco in qualsiasi elezioni. Quel che ci ha trasmesso Peppe, soprattutto a noi ‘giovani’, è il senso della militanza, della appartenenza e della coerenza, sempre dalla stessa parte, sotto la stessa bandiera”.

