SAN NICOLA LA STRADA – Si √® spenta a 107 anni Iole Guasco Moscati, di San Nicola la Strada, ultima parente in vita di San Giuseppe Moscati. Era originaria di Napoli ma viveva a San Nicola amata e stimata dai suoi concittadini. I funerali saranno celebrati domani, 4 marzo, con partenza da casa dell’estinta in via Firenze, alle 10, per proseguire per la chiesa di Santa Maria della Piet√† a Largo Rotonda.