IL LUTTO. Si è spenta la madre del giornalista Geo Nocchetti. Era la sorella di Massimo Caprara, storico segretario particolare di Palmiro Togliatti

CASERTA – Un lutto gravissimo e dolorosissimo ha colpito ieri sera Geo Nocchetti, noto giornalista Rai, in questi giorni impegnato nella campagna per le elezioni regionali che lo vedranno candidato, domenica e lunedì prossimi, nella lista Fare democratico – Popolari, nella circoscrizione di Caserta, provincia in cui il giornalista risiede da qualche tempo, avendo generosamente deciso di vivere nella difficile realtà di Castelvolturno.

Anna Maria Caprara si è spenta ieri sera a Roma dopo aver combattuto una dura lotta contro il male che l’affliggeva, Brillante docente di Lettere, era la sorella minore di Massimo Caprara, figura importantissima della cultura e della politica italiane, essendo stato per tantissimo tempo il segretario particolare di Palmiro Togliatti. Ed è proprio per questo importante retaggio familiare che fu costretta, insieme a suo fratello, a fuggire dalla Roma occupata, per evitare i rastrellamenti nazisti.

All’amico e collega Geo Nocchetti giungano i sensi del più sincero cordoglio del direttore di Casertace, Gianluigi Guarino, e di tutti i collaboratori di questo giornale.