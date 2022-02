Il Maresciallo Capo Raffaele Lisbino di CARINARO è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Novellara

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Orgoglio carinarese, Maresciallo Capo Lisbino, nominato Comandante della stazione di Novellara a Reggio Emilia.

Nato ad Aversa il 15 luglio 1987, è laureato in Scienze politiche, operatore della sicurezza sociale. L’ufficiale è stato presentato dal tenente colonnello Luigi Regni, comandante della Compagnia carabinieri di Guastalla, nel corso di una conferenza stampa nella caserma del Comando guastallese. Il maresciallo Lisbino prende così il posto del luogotenente Pasqualino Lufrano, che è stato promosso ufficiale e assegnato al nuovo incarico a Parma come addetto al reparto Tutela agroalimentare.

Lufrano, infatti, ha vinto il concorso per ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, e al termine del corso di formazione ha conseguito il grado di sottotenente, passando nella categoria ufficiali dei carabinieri. Fu proprio lui, dopo aver capito la situazione familiare di Saman, a dare l’allarme quando non era stata più trovata a casa e l’avvio di tutti gli sforzi poi profusi per cercarla. Il maresciallo Lisbino prende il comando di una stazione importante della Compagnia di Guastalla come quella di Novellara, dopo un passato da vicecomandante.

È al suo primo comando da titolare. Il maresciallo Lisbino, dopo i due corsi a Velletri (Roma) e a Firenze, ha svolto servizio per 5 anni e mezzo a Palau, in Sardegna, per 4 anni e mezzo a Bagnolo in Piano e per quattro mesi è stato aggregato alla stazione di Correggio. A Novellara raccoglie un’eredità pesante come quella della ragazza di origine pakistana di cui dal 30 aprile scorso non si sa più niente. Oggi è previsto il rientro dalla Francia del cugino di Saman, Danish Hasnain, dal quale si spera di avere informazioni che possano portare a far luce sulla vicenda. Congratulazioni al carinarese militare.